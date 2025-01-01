Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 22 грудня

У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

У Луцьку буде хмарно. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу. Вдень 3-5° тепла.

Народний прогноз погоди: Це найкоротший день у році, коли зима встановлюється остаточно. Якщо сьогодні сонячно і світло, то 31 грудня буде ясно і морозно, а якщо похмуро і на деревах іній – до похмурого і теплого новоріччя. За цим днем визначали погоду на пів року вперед: сніг – на дощ, заметіль – на вітер з дощем, мороз – на ясну погоду, відлига – на теплий дощ.

