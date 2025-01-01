В Луцьку у парку демонтували дитячий атракціон





Про це повідомляє департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради.



"Повідомляємо, що за самовільне розміщення різноманітних конструкцій та тимчасових споруд передбачена адміністративна відповідальність згідно ст. 152 КУпАП (штраф від 340 до 1700 гривень), а вказані об’єкти підлягатимуть демонтажу", - йдеться у повідомленні.



Як зазначили у Мунварті, робота в даному напрямку буде продовжена.

