Диво серед зими: біля собору Луцька зацвіла лаванда та троянди

Поки Волинь готується до приходу справжніх зимових морозів, територія біля кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку продовжує жити за весняним календарем.Аномально м'який початок зими подарував містянам справжнє природне диво – на соборних клумбах зафіксували повторне цвітіння теплолюбних рослин.Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.Головною сенсацією клумби став цвіт лаванди. Фіолетові суцвіття, які зазвичай асоціюються зі спекотним літом, випустили нові колоски прямо посеред грудня. Поруч із ними неймовірну стійкість демонструють троянди: на кущах не лише тримається листя, а й розпускаються ніжні бутони, які вкриваються інеєм вранці, але продовжують милувати око вдень.Окрім лаванди та троянд, зимова палітра соборного подвір'я доповнена іншими стійкими квітами: братиками, клематісом та примулою.У Волинській єпархії ПЦУ наголошують, що це поєднання суворої величі архітектури та тендітності живих квітів – важливе нагадування для кожного.«Це маленьке диво посеред зими доводить: краса та життя завжди сильніші за холод. Нехай ці квіти зігріють ваші серця і додадуть віри в найкраще», – зазначають у дописі.Лучани вже масово діляться світлинами «грудневої весни» у соціальних мережах, називаючи цвітіння лаванди та троянд добрим знаком напередодні різдвяних свят.