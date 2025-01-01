Рютте: Китай і Росія можуть синхронізувати напад на Тайвань і Європу
21 грудня, 23:19
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що якщо Китай почне почне почне напад на Тайвань, то він переконаний, що Росія паралельно чинитиме тиск на Європу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Bild.
Під час спілкування журналіст зазначив, що глава Кремля Володимир Путін перебуває при владі з 1999 року. З цієї причини він запитав, чи буде коли-небудь можливість "позбутися цього диктатора", на що Рютте сказав наступне:
"Дехто каже: "Якщо не Путін, то може статися щось ще гірше". Я можу сказати одне: що б не сталося в Росії, ми не повинні бути наївними. Ми - мирний, оборонний альянс", - відповів генсек.
Водночас він додав, що "ми бачимо глобальний зв'язок між Китаєм і Росією". З цієї причини, якщо КНР почне війну проти Тайваню, Пекін попросить Росію тримати в напрузі Європу.
"Китай придивляється до Тайваню. І я переконаний, що якщо Китай розпочне там військові дії, він чинитиме тиск на свого молодшого партнера, Росію, під керівництвом Путіна, щоб вона тримала нас у напрузі тут, у Європі. Ось чому ми повинні бути готові. Ми повинні витрачати гроші, зміцнювати оборону і набирати найкращих військовослужбовців, яких тільки зможемо знайти", - резюмував Рютте.
Нагадаємо, у вересні цього року міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що загрози, які виходять від Росії, стосуються не тільки України, а й усього західного світу.
