Чи очікувати магнітні бурі 22 грудня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 22 грудня: прогноз
У понеділок, 22 грудня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

За даними Meteoprog, за минулу добу сонячна активність була на помірному рівні, на Сонці відбулося сім спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю).

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 22 грудня: прогноз
Сьогодні, 01:30
22 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Рютте: Китай і Росія можуть синхронізувати напад на Тайвань і Європу
21 грудня, 23:19
У Луцьку п'яний чоловік зламав носа поліцейському під час спортивних змагань
21 грудня, 22:12
Диво серед зими: біля собору Луцька зацвіла лаванда та троянди
21 грудня, 21:15
Медіа
відео
1/8