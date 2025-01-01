Чи очікувати магнітні бурі 22 грудня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У понеділок, 22 грудня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, за минулу добу сонячна активність була на помірному рівні, на Сонці відбулося сім спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю).
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
