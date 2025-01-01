Чи очікувати магнітні бурі 22 грудня: прогноз

У понеділок, 22 грудня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.Про це повідомляє meteoagent.За даними Meteoprog, за минулу добу сонячна активність була на помірному рівні, на Сонці відбулося сім спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю).“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.