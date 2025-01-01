22 грудня на Волині: гортаючи календар
22 грудня
22 грудня день народження святкує директор Горохівського районного історичного музею Ігор Шешко.
22 грудня іменини у тих, хто носить ім’я Ганна (Анна).
ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів у роботі.
22 грудня (4 січня за старим стилем) - день пам'яті святої великомучениці Анастасії.
Коментарі 0
