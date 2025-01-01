У Луцьку п'яний чоловік зламав носа поліцейському під час спортивних змагань





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пише видання



Інцидент стався зранку 5 квітня 2025 року на проспекті Волі. Працівники патрульної поліції забезпечували перекриття руху транспорту в центральній частині міста, поки там тривав чемпіонат зі спортивної ходьби.



Водночас нетверезий Самір Ч. намагався перешкодити діяльності поліції. Він вдарив поліцейського взводу кулаком в обличчя, чим спричинив закритий перелом кісток носа зі зміщенням.



Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 345 КК України (умисне заподіяння правоохоронцю легких тілесних ушкоджень).



На судовому засіданні обвинувачений визнав вину, попросив вибачення у потерпілого. Останній будь-яких претензій до кривдника не мав.



Суд призначив Саміру Ч. три роки обмеження волі, які замінив роком іспитового строку.

