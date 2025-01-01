Курс валют на 22 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 22 грудня. Долар втратив 9 коп. Євро зменшився у ціні на 12 коп. Польський злотий - 2 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,24 (-9 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,47 (-12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,74 (-5 коп.)
