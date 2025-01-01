Курс валют на 22 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 42,24 (-9 коп.)



Курс євро

1 євро — 49,47 (-12 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,74 (-5 коп.)

