Курс валют на 22 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 22 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 22 грудня. Долар втратив 9 коп. Євро зменшився у ціні на 12 коп. Польський злотий - 2 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 42,24 (-9 коп.)

Курс євро
1 євро — 49,47 (-12 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,74 (-5 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 22 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 22 грудня: прогноз
Сьогодні, 01:30
22 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Рютте: Китай і Росія можуть синхронізувати напад на Тайвань і Європу
21 грудня, 23:19
У Луцьку п'яний чоловік зламав носа поліцейському під час спортивних змагань
21 грудня, 22:12
Медіа
відео
1/8