Що не можна робити на Різдво: головні заборони

Цього року Різдво Христове в Україні святкують у четвер, 25 грудня. Це - одне з найголовніших християнських свят для українців. Цього дня народився Ісус Христос від Діви Марії.

Існує чимало заборон у це велике свято, передає ТСН.

Наші предки вірили: як проведеш цей день, таким буде й увесь рік. З давніх-давен існують певні заборони, яких намагалися дотримуватися, щоб не накликати біду.

Що не можна робити на Різдво:

- не можна сваритися й лихословити, вважалося, що це притягує сварки на цілий рік;

- не можна прибирати, прати, шити, рубати дрова чи займатися хатньою роботою;

- не можна відмовляти в допомозі, бо це вважалося великим гріхом і могло принести нестатки;

- не можна бути скупим - наші предки вірили, що скупість на Різдво веде до бідності;

- не можна позичати гроші, бо разом з ними можна «віддати» добробут і везіння;

- не можна сумувати - сльози й смуток на Різдво були поганим знаком, бо ж саме свято символізує радість і надію.

Що важливо зробити на Різдво:

- відвідати церкву та взяти участь у святковій літургії;

- колядувати;

- привітати рідних із святом;

- провести час з родиною;

приймати колядників та щедро їх віддячити.

