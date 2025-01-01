Що не можна робити на Різдво: головні заборони





Існує чимало заборон у це велике свято, передає



Наші предки вірили: як проведеш цей день, таким буде й увесь рік. З давніх-давен існують певні заборони, яких намагалися дотримуватися, щоб не накликати біду.



Що не можна робити на Різдво:



- не можна сваритися й лихословити, вважалося, що це притягує сварки на цілий рік;



- не можна прибирати, прати, шити, рубати дрова чи займатися хатньою роботою;



- не можна відмовляти в допомозі, бо це вважалося великим гріхом і могло принести нестатки;



- не можна бути скупим - наші предки вірили, що скупість на Різдво веде до бідності;



- не можна позичати гроші, бо разом з ними можна «віддати» добробут і везіння;



- не можна сумувати - сльози й смуток на Різдво були поганим знаком, бо ж саме свято символізує радість і надію.



Що важливо зробити на Різдво:



- відвідати церкву та взяти участь у святковій літургії;



- колядувати;



- привітати рідних із святом;



- провести час з родиною;



приймати колядників та щедро їх віддячити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього року Різдво Христове в Україні святкують у четвер, 25 грудня. Це - одне з найголовніших християнських свят для українців. Цього дня народився Ісус Христос від Діви Марії.Існує чимало заборон у це велике свято, передає ТСН Наші предки вірили: як проведеш цей день, таким буде й увесь рік. З давніх-давен існують певні заборони, яких намагалися дотримуватися, щоб не накликати біду.- не можна сваритися й лихословити, вважалося, що це притягує сварки на цілий рік;- не можна прибирати, прати, шити, рубати дрова чи займатися хатньою роботою;- не можна відмовляти в допомозі, бо це вважалося великим гріхом і могло принести нестатки;- не можна бути скупим - наші предки вірили, що скупість на Різдво веде до бідності;- не можна позичати гроші, бо разом з ними можна «віддати» добробут і везіння;- не можна сумувати - сльози й смуток на Різдво були поганим знаком, бо ж саме свято символізує радість і надію.- відвідати церкву та взяти участь у святковій літургії;- колядувати;- привітати рідних із святом;- провести час з родиною;приймати колядників та щедро їх віддячити.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію