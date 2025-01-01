Як купити продукти на «Зимову тисячу»: перелік кодів торгових мереж
Сьогодні, 07:15
Українці отримали змогу купувати продукти вітчизняного виробництва (крім підакцизних) із використанням коштів державних ініціатив «Зимова підтримка» та «Національний кешбек».
Першими цю опцію запровадили торгові мережі Fozzy Group («Сільпо», «Фора», THRASH! ТРАШ! , Fozzy) та «Близенько».
Розраховуватися в межах програми можна відповідно до постанови Кабміну №1443, де визначено MCC-коди.
Перелік кодів торгових мереж:
MCC 5411 — супермаркети та продуктові магазини
MCC 5499 — ринки, спеціалізовані магазини та точки продажу напівфабрикатів
Наразі кошти «Зимової підтримки» вже можна використовувати на низку послуг та товарів, ліків.
