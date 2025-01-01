Як купити продукти на «Зимову тисячу»: перелік кодів торгових мереж





Першими цю опцію запровадили торгові мережі Fozzy Group («Сільпо», «Фора», THRASH! ТРАШ! , Fozzy) та «Близенько».



Розраховуватися в межах програми можна відповідно до постанови Кабміну №1443, де визначено MCC-коди.



Перелік кодів торгових мереж:



MCC 5411 — супермаркети та продуктові магазини



MCC 5499 — ринки, спеціалізовані магазини та точки продажу напівфабрикатів



Наразі кошти «Зимової підтримки» вже можна використовувати на низку послуг та товарів, ліків.

