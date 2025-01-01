Вантажний поїзд, що зійшов із рейок у Коростені, ймовірно, уражено внаслідок детонації «шахеда»

Вантажний поїзд, що зійшов із рейок у Коростені, ймовірно, уражено внаслідок детонації «шахеда»
Причиною сходу з рейок вантажного потяга в Коростені, ймовірно, була детонація російського дрона Shahed.

Про це повідомили в «Укрзалізниці», пише Громадське.

Там розповіли, що нині тривають слідчі дії для встановлення причин аварії, але попередньо саме детонація дрона типу Shahed вважають причиною пошкодження потяга.

Нагадаємо, поблизу Коростеня, що на Житомирщині, зійшов із колії вантажний потяг. Його машиніст і помічник зазнали поранень — їх обох відправили в лікарню.

Пасажирський поїзд 45/46 Харків — Ужгород, що їхав по сусідній колії, екстрено загальмував, через що із рейок зійшов і його локомотив. Постраждалих серед пасажирів немає, але сам потяг продовжує рух із затримкою.

Також внаслідок інциденту затримки будуть і в русі інших поїздів, яякі перенаправляють через Шепетівку, Козятин і Фастів.

Теги: Житомирщина, потяг, дрон
