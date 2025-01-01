Затримали підозрюваного у грабежі жінки на Кравчука у Луцьку

Слідчі Луцького районного управління поліції оголосили підозру фігуранту за грабіж жінки.Мова йде про ч.4 ст.186 КК України, санкція якої – позбавлення волі від 7 до 10 років, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Подія трапилась на вулиці Кравчука у Луцьку. Зловмисник, шляхом вільного доступу,заявниці, який був у сумочці, з сумою 100 доларів.У результаті оперативно-розшукових заходів встановили причетного до скоєння грабежу.Це – чоловік 1989 року народження, з Одещини, який раніше вже мав проблеми з законом.Слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України та вже оголосили про підозру за ч.4 ст.186 ККУ.Далі суд обиратиме фігуранту запобіжний захід.