Злодій поцупив зі сховку волинянки майже $ 4 тисячі





Про це пише



За попередньою інформацією, жінка заховала в потаємному місці в хаті, та хтось із лукавих знайомих (чужі не приходили) дістався до схованки й поцупив із неї 3750 доларів.



Деталі крадіжки з’ясують працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.





