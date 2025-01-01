Злодій поцупив зі сховку волинянки майже $ 4 тисячі
Сьогодні, 12:03
Жителька одного із сіл Горохівської територіальної громади Луцького району нарікає на злодія, який не прийшов здалеку.
Про це пише Волинь-нова.
За попередньою інформацією, жінка заховала в потаємному місці в хаті, та хтось із лукавих знайомих (чужі не приходили) дістався до схованки й поцупив із неї 3750 доларів.
Деталі крадіжки з’ясують працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області.
