У львівській лікарні від сказу померла мешканка Волині
У неділю, 9 листопада, у Львівській обласній інфекційній лікарні померла 40-річна жінка з Волині, у якої після укусу кота запідозрили сказ. Шансів вижити у пацієнтки не було, бо це захворювання не лікується. Та виникненню хвороби можна запобігти, якщо вчасно провести антирабічне лікування.

Завідувачка 4-го діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян зазначила, що до інфекційної лікарні Львова пацієнтку з Волині госпіталізували на початку листопада. В одній із лікарень Волині у неї спершу лікували енцефаліт (запалення головного мозку), але стан пацієнтки погіршувався. Тоді її перевели в інфекційну лікарню Львова. Пацієнтку відразу госпіталізували в реанімаційне відділення. Та невдовзі у неї виникли клінічні симптоми сказу.

«Пацієнтка була збуджена, у неї виникали судоми буквально усіх м’язів, які неможливо було зняти, виникла слинотеча, а потім почалася паралітична стадія. Її перевели на ШВЛ і 9 листопада вона померла», – каже Таміла Алексанян.

Пацієнтці поставили попередній клінічний діагноз – сказ, але його ще мають підтвердити лабораторно.

Як жінка заразилася на сказ? 8 серпня, як розповіли лікарям рідні, жінка поверталася з кладовища і побачила маленького котика, якого підібрала. Цей котик і вкусив жінку, але на укус спочатку не звернули увагу ні сама жінка, ні лікарі.

Нагадуємо, сказ – це гостре інфекційне захворювання, що вражає центральну нервову систему і є смертельно небезпечне. Вірус людині передається від хворих тварин через укус, ослинення шкіри чи слизових оболонок, особливо якщо на них є мікротравми. Сказ не лікується, шансів одужати нема.

Як запобігти захворюванню на сказ?

• Уникати контактів з безпритульними та дикими тваринами. Пояснити дітям, чому не можна гратися, гладити тощо невідомих тварин.
• Вчасно вакцинувати від сказу домашніх тварин.
• Якщо покусала або ослинила підозріла (невідома) чи дика тварина, місце укусу слід ретельно промити під струменем теплої води господарським милом, краї рани обробити спиртом або йодом (перекисень не підійде), накласти пов`язку і якомога швидше звернутися до лікаря, щоб провести антирабічне лікування.
• Якщо вкусила відома домашня тварина, слід встановити за нею ветеринарне спостереження.

