Агент фсб хотів встановити розтяжку із гранатою у міському парку Харкова
Сьогодні, 10:55
Працівники СБУ затримали агента фсб, який збирався встановити «розтяжку» з гранатою Ф-1 в міському парку Харкова.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Військова контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу рашистів здійснити теракт у Харкові. Завдяки діям на випередження «на гарячому» затримано агента фсб, коли він встановлював розтяжку з бойовою гранатою Ф-1 в одному з міських парків.
За матеріалами справи, для підготовки теракту фігурант отримав від окупантів координати схрону, з якого забрав боєприпас. Потім він придбав на ринку малопомітну волосінь, щоб приєднати її до запобіжника гранати.
За допомогою вибуху у багатолюдному місці ворог сподівався поширити панічні настрої серед мешканців міста.
Співробітники СБУ завчасно викрили злочинні наміри і затримали терориста в темну пору доби на місці запланованого підриву.
Як встановило розслідування, замовлення рф виконував 62-річний місцевий житель, якого окупанти завербували через його дружину, що проживає у москві та працює на російську спецслужбу.
Задокументовано, що після встановлення розтяжки, агент планував виконати ще одне завдання фсб: виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) з пластиду та вибухової рідини.
Готову бомбу він мав закласти в центрі Харкова, щоб російські спецслужбісти дистанційно підірвали її у годину пік.
Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено «кнопковий» телефони для спорядження вибухівки, рацію, смартфон та планшет із доказами його контактів з ворогом.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах військового стану);
▪ ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили спільно зі слідчими СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
