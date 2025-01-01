Померла найстарша мати України Валентина Підвербна, яка народила доньку в 65 років

Валентина Підвербна, яка народила доньку в 65 років, померла у віці 81 року.



Про це повідомила чернігівська волонтерка та громадська діячка Оксана Тунік-Фриз, пише



За її словами, донька Підвербної Анна прийшла її навідати, але не змогла потрапити у квартиру. Згодом там виявили мертву жінку — вона «пішла з життя мирно та уві сні», каже Тунік-Фриз і додає, що за два дні до цього Підвербну бачили на вулиці сусіди.



«Ми всі щиро співчуваємо Ані. Аня в безпеці, вона отримує підтримку. Попри відомі всім складнощі, Аня любила маму і до останнього дня з нею спілкувалась», — пише волонтерка.



Більше про сім’ю Підвербних



Валентина Підвербна з Чернігова народила доньку Анну-Марію за допомогою штучного запліднення у віці 65 років. Книга рекордів України назвала її «найстаршою матір’ю», а про сім’ю робили репортажі журналісти загальнонаціональних телеканалів.



Однак у квітні 2023 року на той час виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако розповів про дитину, яка скаржилася на матір і просила допомоги.



У дописі Анни в Instagram йшлося про те, що її мати знущалася з неї фізично та психологічно. Зокрема, била, кричала, цькувала та забороняла митися, писало «Суспільне».



У поліції підтвердили, що дитина проживає в неналежних санітарно-гігієнічних умовах та зазнає домашнього насильства. Проти матері порушили справу. Згодом виконавчий комітет Чернігівської міськради вилучив дівчинку від матері та помістив до лікарні. Потім її перевели до центру соціально-психологічної реабілітації дітей.





