НАБУ прийшло з обшуками до бізнесмена та співвласника «Кварталу 95»: Міндіч утік з країни незадовго до цього

Тимура Міндіча.



Про це пише



Обшуки тривають у Києві — за кілька годин до них бізнесмен нібито залишив територію України, додає УП.



Ще раніше «Цензор.НЕТ» з посиланням на джерела писало, що Міндіч є фігурантом розслідування НАБУ щодо розкрадання державних коштів. Його документуванням займався Руслан Магамедрасулов — керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ, якого нині затримали за підозрою від СБУ.



«Українська правда» з посиланням на «впливового співрозмовника» в антикорупційних органах також стверджувала, що Бюро готує бізнесмену підозру.



Медіа називали Міндіча другом президента Володимира Зеленського, одним зі співвласників фірми «Квартал 95» та наближеним до Офісу президента.



Зокрема, журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомляв, що 2021 року у квартирі Міндіча відбувалося святкування дня народження Зеленського в компанії «кварталівців». Сам Зеленський пояснював: святкував у своїй квартирі, а квартира Міндіча розташована в цьому самому будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уранці 10 листопада працівники Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки в бізнесмена та співвласника фірми «Квартал 95»Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.Обшуки тривають у Києві — за кілька годин до них бізнесмен нібито залишив територію України, додає УП.Ще раніше «Цензор.НЕТ» з посиланням на джерела писало, що Міндіч є фігурантом розслідування НАБУ щодо розкрадання державних коштів. Його документуванням займався Руслан Магамедрасулов — керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ, якого нині затримали за підозрою від СБУ.«Українська правда» з посиланням на «впливового співрозмовника» в антикорупційних органах також стверджувала, що Бюро готує бізнесмену підозру.Медіа називали Міндіча другом президента Володимира Зеленського, одним зі співвласників фірми «Квартал 95» та наближеним до Офісу президента.Зокрема, журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомляв, що 2021 року у квартирі Міндіча відбувалося святкування дня народження Зеленського в компанії «кварталівців». Сам Зеленський пояснював: святкував у своїй квартирі, а квартира Міндіча розташована в цьому самому будинку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію