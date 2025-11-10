НАБУ прийшло з обшуками до бізнесмена та співвласника «Кварталу 95»: Міндіч утік з країни незадовго до цього
Сьогодні, 10:08
Уранці 10 листопада працівники Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки в бізнесмена та співвласника фірми «Квартал 95» Тимура Міндіча.
Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Обшуки тривають у Києві — за кілька годин до них бізнесмен нібито залишив територію України, додає УП.
Ще раніше «Цензор.НЕТ» з посиланням на джерела писало, що Міндіч є фігурантом розслідування НАБУ щодо розкрадання державних коштів. Його документуванням займався Руслан Магамедрасулов — керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ, якого нині затримали за підозрою від СБУ.
«Українська правда» з посиланням на «впливового співрозмовника» в антикорупційних органах також стверджувала, що Бюро готує бізнесмену підозру.
Медіа називали Міндіча другом президента Володимира Зеленського, одним зі співвласників фірми «Квартал 95» та наближеним до Офісу президента.
Зокрема, журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомляв, що 2021 року у квартирі Міндіча відбувалося святкування дня народження Зеленського в компанії «кварталівців». Сам Зеленський пояснював: святкував у своїй квартирі, а квартира Міндіча розташована в цьому самому будинку.
Коментарі 1
Народ довго ви будете терпіти жидайобаного робіть висновки
