Шахрайські лайки у мережі дуже дорого обійшлися волинянці

дій ошуканців стала мешканка села Холонів Горохівської територіальної громади Луцького району.



Про це пише



За попередньою інформацією, жінка повірила дурисвітові, що отримає винагороду за участь у квесті, ставила лайки під товаром, який нібито рекламували продавці.



А виконуючи чергове завдання когось із афериста, здійснила грошовий переказ на його картку 17480 гривень



Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст .190 КК.



Правоохоронці вже вкотре застерігають від надмірної довірливості, якщо йдеться про гроші, сумнівні пропозиції дешевих покупок чи банківські реквізити, яких просять невідь хто. Шахраї настирливі й очікують терпеливо поспішних рішень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новою постраждалою відстала мешканка села Холонів Горохівської територіальної громади Луцького району.Про це пише Волинь-нова За попередньою інформацією, жінка повірила дурисвітові, що отримає винагороду за участь у квесті, ставила лайки під товаром, який нібито рекламували продавці.А виконуючи чергове завдання когось із афериста, здійснила грошовий переказ на його картку 17480 гривеньПрацівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст .190 КК.Правоохоронці вже вкотре застерігають від надмірної довірливості, якщо йдеться про гроші, сумнівні пропозиції дешевих покупок чи банківські реквізити, яких просять невідь хто. Шахраї настирливі й очікують терпеливо поспішних рішень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію