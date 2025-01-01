Шахрайські лайки у мережі дуже дорого обійшлися волинянці
Сьогодні, 09:31
Новою постраждалою від дій ошуканців стала мешканка села Холонів Горохівської територіальної громади Луцького району.
Про це пише Волинь-нова.
За попередньою інформацією, жінка повірила дурисвітові, що отримає винагороду за участь у квесті, ставила лайки під товаром, який нібито рекламували продавці.
А виконуючи чергове завдання когось із афериста, здійснила грошовий переказ на його картку 17480 гривень
Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст .190 КК.
Правоохоронці вже вкотре застерігають від надмірної довірливості, якщо йдеться про гроші, сумнівні пропозиції дешевих покупок чи банківські реквізити, яких просять невідь хто. Шахраї настирливі й очікують терпеливо поспішних рішень.
