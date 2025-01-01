«Ми не ризикуватимемо третьою світовою заради України». Столтенберг розповів, як відмовив Зеленському закрити небо

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав «болісним моментом», коли у 2022 році він відхилив прохання українського президента Володимира Зеленського, який просив закрити небо над Україною.

Про це він розповів у своїх мемуарах, які цитує Times, пише Громадське.

За словами Столтенберга, Зеленський зателефонував йому з бункера в Києві, на який у той час наступали російські війська.

«<Він> сказав: “Я приймаю те, що ви не надсилаєте наземні війська НАТО, хоча я з цим не погоджуюся. Але, будь ласка, закрийте повітряний простір. Не дозволяйте російським літакам, безпілотникам та гелікоптерам літати та атакувати нас”. І він також сказав: “Я знаю, що НАТО може це зробити, бо ви вже робили це раніше”», — наводить слова Зеленського ексгенсек НАТО.

Однак тоді він змушений був відмовити українському президенту, пояснивши, що в такому разі НАТО мусило б знищити російські системи ППО в Білорусі та росії, щоб убезпечити літаки НАТО.

«І якщо в повітрі російський літак або гелікоптер, ми повинні його збити, і тоді ми опинимося у справжньому стані війни між НАТО та росією. А ми не готові цього робити. Як сказав Байден, який на той час був президентом США, ми не ризикуватимемо третьою світовою війною заради України», — каже Столтенберг.

Він додав, що боявся, що його розмова з Зеленським може стати останнім телефонним дзвінком українського лідера. Попри це, Столтенберг вважає рішення не надсилати війська НАТО в Україну правильним підходом, хоч і визнає, що західна допомога Україні була «занадто малою і запізнілою».

Якби Київ мав достатньо військової підтримки, то повномасштабного вторгнення можна було б уникнути, додає ексгенсек, «оскільки президент путін, можливо, дійшов би висновку, що вторгнення в <озброєну> Україну неможливе».

