У Словаччині зіткнулися два пасажирські потяги: постраждали десятки людей





Про це повідомляє



Як пише ЗМІ, зіткнення сталося на залізничному коридорі між Братиславою та містом Пензинок. Про інцидент стало відомо о 19:31.



За даними поліції та МВС Словаччини, аварія трапилася після того, як один поїзд врізався в задню частину іншого. Потяги, що зіткнулися, - Tatran 620 і Rex 1814.



Глава МВС Шутай Ешток розповів, що в поїздах на момент удару перебувало близько 800 осіб, і обидва поїзди, за його словами, були "повні студентів". Один із них прямував зі східної частини країни, а інший - із Нітри.



Після інциденту 11 постраждалих доправили в лікарню Братислави, а ще десятки людей дістали легкі травми.



Начальник Пожежно-рятувальної служби Словаччини Адріан Міфковіч повідомив, що у більшості постраждалих перевага - переломи та забої. При цьому він попередив, що можуть бути й відстрочені травми, зокрема, шийного відділу хребта.



"Через фізичні процеси, що виникають під час раптової зупинки поїзда, деякі симптоми можуть проявитися навіть наступного дня", - пояснив він.



На подію також відреагував словацький президент Петер Пеллегріні.



"Бажаю всім постраждалим у зіткненні поїздів під Пезінком якомога менше страждань і якнайшвидшого одужання. Дякую всім рятувальним службам за професійне втручання", - сказав глава держави.



На місці продовжують працювати рятувальники, поліція і медики.



Нагадаємо, лише місяцем раніше, 13 жовтня, у Словаччині теж зіткнулися швидкісні поїзди. Інцидент стався біля словацького села Яблонов-над-Турньоу.



Місцеві ЗМІ писали, що внаслідок зіткнення постраждали близько 100 осіб. Зокрема, була цифра про 91 постраждалого, хоча спочатку повідомлялося про майже 70 постраждалих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю ввечері, 9 листопада, у Словаччині зіткнулися два пасажирські поїзди, в яких було багато студентів. Унаслідок інциденту десятки людей поранені.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.sk.Як пише ЗМІ, зіткнення сталося на залізничному коридорі між Братиславою та містом Пензинок. Про інцидент стало відомо о 19:31.За даними поліції та МВС Словаччини, аварія трапилася після того, як один поїзд врізався в задню частину іншого. Потяги, що зіткнулися, - Tatran 620 і Rex 1814.Глава МВСрозповів, що в поїздах на момент удару перебувало близько 800 осіб, і обидва поїзди, за його словами, були "повні студентів". Один із них прямував зі східної частини країни, а інший - із Нітри.Після інциденту 11 постраждалих доправили в лікарню Братислави, а ще десятки людей дістали легкі травми.Начальник Пожежно-рятувальної служби Словаччиниповідомив, що у більшості постраждалих перевага - переломи та забої. При цьому він попередив, що можуть бути й відстрочені травми, зокрема, шийного відділу хребта."Через фізичні процеси, що виникають під час раптової зупинки поїзда, деякі симптоми можуть проявитися навіть наступного дня", - пояснив він.На подію також відреагував словацький президент"Бажаю всім постраждалим у зіткненні поїздів під Пезінком якомога менше страждань і якнайшвидшого одужання. Дякую всім рятувальним службам за професійне втручання", - сказав глава держави.На місці продовжують працювати рятувальники, поліція і медики.Нагадаємо, лише місяцем раніше, 13 жовтня, у Словаччині теж зіткнулися швидкісні поїзди. Інцидент стався біля словацького села Яблонов-над-Турньоу.Місцеві ЗМІ писали, що внаслідок зіткнення постраждали близько 100 осіб. Зокрема, була цифра про 91 постраждалого, хоча спочатку повідомлялося про майже 70 постраждалих.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію