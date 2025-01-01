Волинян закликають віддати останню шану Герою Віталію Павловичу

В Іваничах на Волині сьогодні, 10 листопада, краяни прощатимуться із військовим Віталієм Павловичем, який загинув на Харківщині.

Про це у фейсбуці інформує Іваничівська селищна рада.

Селищна рада повідомила, що 10 листопада о 12:00 годині розпочнеться прощання з воїном Віталієм біля батьківського будинку (селище Іваничі, вул.Вільної України, 83 А).

Далі скорботний кортеж буде рухатись по селищі Іваничі вулицями: Вільної України, Грушевського, залізнична площа, Валова, Заводська до Свято-Покровського храму, де орієнтовно о 13:00 відбудеться чин похорону загиблого Героя.

Автобус до будинку Захисника буде вирушати від приміщення Іваничівської селищної ради об 11:30.

«Просимо гідно вшанувати Героя Віталія Павловича коридором пошани... Вічна та світла пам'ять нашому Герою! Доземний уклін...» - зазначили у селищній раді.

