На Харківщині загинув воїн з Волині Віталій Павлович
Сьогодні, 12:05
Жорстока російсько-українська війна забрала життя ще одного молодого воїна з Волині.
Про втрату повідомили у Іваничівській громаді.
"7 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Василівка, Купянського району, Харківської області, внаслідок ворожого обстрілу противником, відданий військовій присязі на вірність українського народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув наш Захисник Павлович Віталій Іванович, 1991 року народження", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Про дату та час поховання Захисника України буде повідомлено одатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
