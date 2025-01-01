Зарплата волинян на 18% нижча за середньоукраїнську
Сьогодні, 12:47
Згідно статистичних показників, середня заробітна плата працівників з Волині нижча за заробітну плату в середньому по Україні.
Про це повідомляє газета "Волинь-нова", посилаючись на Волинське обласне управління статистики.
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у вересні 2025 року становила 21 923 грн (в Україні – 26623 грн), що в 2,7 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (8000 грн). Порівняно з серпнем розмір заробітної плати збільшився на 2,2%.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажу машин і устатковання, сфері фінансової та страхової діяльності, машинобудуванні, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,9–1,7 раза.
