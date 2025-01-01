У Луцьку п'яни водій втікав від патрульних і потрапив у ДТП

В обласному центрі Волині водій у стані алкогольного сп'яніння втікав від патрульних і потрапив у ДТП.Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.8 листопада, близько 1-ї години, на вулиці Львівська екіпаж поліції звернув увагу на автомобіль BMW, водій якого порушував комендантську годину.Патрульні спробували зупинити транспортний засіб, натомість водій проігнорував законну вимогу поліцейських, пришвидшив рух та подався навтьоки, однак невдало.Під час втечі керманич не впорався з керуванням і здійснив наїзд на електроопору.Інспектори оперативно затримали чоловіка. Під час спілкування в нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин погодився пройти огляд на приладі Драгер. Результат позитивний, прилад зафіксував 1,65 проміле.Поліцейські відсторонили водія від керування та склали адміністративні матеріали за:ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння);122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.ч.4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права) КУпАП, та ряд інших адміністративних матеріалів.