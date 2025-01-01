У рідному селі на Волині зустріли звільненого з полону воїна-десантника. ФОТО
Сьогодні, 15:08
У селі Рудня Рожищенської громади відбулась святкова й урочиста зустріч захисника України Віталія Глєбова, якого нещодавно звільнили з російського полону.
Про це повідомляє Район.Рожище.
Зустріти захисника прийшли найрідніші, друзі, близькі, односельці, а місцеві школярі ще й підготували урочисту частину. Також діти зробили вітальні плакати із гаслами «З поверненням додому! Наш Герой!», «Вітаємо на рідній землі». Люди принесли національні прапори та квіти.
Віталій Глєбов – десантник, гранатометник 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Він потрапив у полон 21 жовтня 2022 року поблизу села Червонопопівка Кремінської громади Луганської області.
Захисника звільнили з російського полону 2 жовтня разом зі ще 184 українцями.
Коментарі 0
