У рідному селі на Волині зустріли звільненого з полону воїна-десантника. ФОТО

Віталія Глєбова, якого нещодавно звільнили з російського полону.



Про це повідомляє



Зустріти захисника прийшли найрідніші, друзі, близькі, односельці, а місцеві школярі ще й підготували урочисту частину. Також діти зробили вітальні плакати із гаслами «З поверненням додому! Наш Герой!», «Вітаємо на рідній землі». Люди принесли національні прапори та квіти.



Віталій Глєбов – десантник, гранатометник 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Він потрапив у полон 21 жовтня 2022 року поблизу села Червонопопівка Кремінської громади Луганської області.



Захисника звільнили з російського полону 2 жовтня разом зі ще 184 українцями.

