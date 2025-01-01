Волинянин, який вкрав у бабусі продукти, сяде за ґрати на понад сім років
Сьогодні, 15:49
Лучанин проведе за ґратами понад сім років, бо вирішив пограбувати пенсіонерку.
Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на вирок Володимир-Волинського міського суду.
Інцидент стався 14 січня 2025 року. Сергій К. через віконну шибку проник до чужого будинку. Там вдарив потерпілу і забрав продуктів на суму 280 гривень. Серед краденого – пляшка олії, п’ять кілограмів картоплі, по пів кіло моркви й цибулі, п’ять курячих яєць і брусок мила.
Дії кваліфікували за ч. 4 ст. 186 КК України, тобто як грабіж, вчинений повторно, з проникненням у житло. На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав і просив суворо не карати. Він вже мав судимості і не став на шлях виправлення.
У підсумку суд повважав за доцільне призначити Сергієві К. 7,5 року позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на вирок Володимир-Волинського міського суду.
Інцидент стався 14 січня 2025 року. Сергій К. через віконну шибку проник до чужого будинку. Там вдарив потерпілу і забрав продуктів на суму 280 гривень. Серед краденого – пляшка олії, п’ять кілограмів картоплі, по пів кіло моркви й цибулі, п’ять курячих яєць і брусок мила.
Дії кваліфікували за ч. 4 ст. 186 КК України, тобто як грабіж, вчинений повторно, з проникненням у житло. На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав і просив суворо не карати. Він вже мав судимості і не став на шлях виправлення.
У підсумку суд повважав за доцільне призначити Сергієві К. 7,5 року позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У медзакладі помер прикордонник з Волині Володимир Кравчук
Сьогодні, 16:27
Волинянин, який вкрав у бабусі продукти, сяде за ґрати на понад сім років
Сьогодні, 15:49
За добу на Волині загасили дві пожежі. ФОТО
Сьогодні, 14:27
У Луцьку п'яни водій втікав від патрульних і потрапив у ДТП
Сьогодні, 13:55