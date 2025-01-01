Волинянин, який вкрав у бабусі продукти, сяде за ґрати на понад сім років





Про це повідомляє



Інцидент стався 14 січня 2025 року. Сергій К. через віконну шибку проник до чужого будинку. Там вдарив потерпілу і забрав продуктів на суму 280 гривень. Серед краденого – пляшка олії, п’ять кілограмів картоплі, по пів кіло моркви й цибулі, п’ять курячих яєць і брусок мила.



Дії кваліфікували за ч. 4 ст. 186 КК України, тобто як грабіж, вчинений повторно, з проникненням у житло. На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав і просив суворо не карати. Він вже мав судимості і не став на шлях виправлення.



У підсумку суд повважав за доцільне призначити Сергієві К. 7,5 року позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанин проведе за ґратами понад сім років, бо вирішив пограбувати пенсіонерку.Про це повідомляє ІА Волинські новини , посилаючись на вирок Володимир-Волинського міського суду.Інцидент стався 14 січня 2025 року. Сергій К. через віконну шибку проник до чужого будинку. Там вдарив потерпілу і забрав продуктів на суму 280 гривень. Серед краденого – пляшка олії, п’ять кілограмів картоплі, по пів кіло моркви й цибулі, п’ять курячих яєць і брусок мила.Дії кваліфікували за ч. 4 ст. 186 КК України, тобто як грабіж, вчинений повторно, з проникненням у житло. На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав і просив суворо не карати. Він вже мав судимості і не став на шлях виправлення.У підсумку суд повважав за доцільне призначити Сергієві К. 7,5 року позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію