На Волині поліція знайшла грибника, якому стало зле у лісі





Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області проведеними розшуковими заходами знайшли грибника на одній із галявин та доставили в лікарню з підозрою на інсульт.



62-річний чоловік із Горохівщини вранці пішов на тихе полювання, а коли не повернувся додому, рідні забили на сполох.Про це повідомляє газета "Волинь-нова" Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області проведеними розшуковими заходами знайшли грибника на одній із галявин та доставили в лікарню з підозрою на інсульт.

