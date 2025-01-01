На Волині поліція знайшла грибника, якому стало зле у лісі

На Волині поліція знайшла грибника, якому стало зле у лісі
62-річний чоловік із Горохівщини вранці пішов на тихе полювання, а коли не повернувся додому, рідні забили на сполох.

Про це повідомляє газета "Волинь-нова".

Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області проведеними розшуковими заходами знайшли грибника на одній із галявин та доставили в лікарню з підозрою на інсульт.

Чоловіка знайшли грибника на одній із галявин та доставили в лікарню з підозрою на інсульт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: гриби, ліс, зникнення, Волинь, Горохівщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Деякі волиняни зможуть отримати підвищення пенсії
Сьогодні, 17:56
На Волині поліція знайшла грибника, якому стало зле у лісі
Сьогодні, 17:13
У медзакладі помер прикордонник з Волині Володимир Кравчук
Сьогодні, 16:27
Волинянин, який вкрав у бабусі продукти, сяде за ґрати на понад сім років
Сьогодні, 15:49
У рідному селі на Волині зустріли звільненого з полону воїна-десантника. ФОТО
Сьогодні, 15:08
Медіа
відео
1/8