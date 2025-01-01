На Волині поліція знайшла грибника, якому стало зле у лісі
Сьогодні, 17:13
62-річний чоловік із Горохівщини вранці пішов на тихе полювання, а коли не повернувся додому, рідні забили на сполох.
Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області проведеними розшуковими заходами знайшли грибника на одній із галявин та доставили в лікарню з підозрою на інсульт.
Чоловіка знайшли грибника на одній із галявин та доставили в лікарню з підозрою на інсульт.
