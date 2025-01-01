«Не хочу, щоб хлопці помирали»: волинська бригада використовує роботи на полі бою. ВІДЕО

У 100 окремій механізованій бригаді активно використовують роботизовані комплекси для виконання різноманітних задач.Таким чином це допомагає зберігати життя військовослужбовців, - повідомляють у бригаді."Дорогу наземним дронам! 100 омбр впевнено виривається в лідери у справі застосування на полі бою наземних роботизованих комплексів (НРК). Наземні дрони здатні перебрати на себе виконання різноманітних задач і не ставити під загрозу найдорожче – життя особового складу", - йдеться у дописі.Військовослужбовець з позивним "Поляк" каже, що сучасне поле бою безжальне до людей."Логістика, евакуація, мінування, знищення ворога - усе це можуть робити роботи замість людей. Я більше не хочу, щоб мої хлопці помирали, тому ми використовуємо роботів", - каже воїн "Сталевої сотки".