«Не хочу, щоб хлопці помирали»: волинська бригада використовує роботи на полі бою. ВІДЕО
Сьогодні, 18:35
У 100 окремій механізованій бригаді активно використовують роботизовані комплекси для виконання різноманітних задач.
Таким чином це допомагає зберігати життя військовослужбовців, - повідомляють у бригаді.
"Дорогу наземним дронам! 100 омбр впевнено виривається в лідери у справі застосування на полі бою наземних роботизованих комплексів (НРК). Наземні дрони здатні перебрати на себе виконання різноманітних задач і не ставити під загрозу найдорожче – життя особового складу", - йдеться у дописі.
Військовослужбовець з позивним "Поляк" каже, що сучасне поле бою безжальне до людей.
"Логістика, евакуація, мінування, знищення ворога - усе це можуть робити роботи замість людей. Я більше не хочу, щоб мої хлопці помирали, тому ми використовуємо роботів", - каже воїн "Сталевої сотки".
