Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 10 листопада





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Так, у Луцьку, буде хмарна погода з проясненнями, невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11° тепла.



На території Волинської області буде хмарна погода з проясненням. Невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла.

