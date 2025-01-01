Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 10 листопада

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 10 листопада
Волинські синоптики прогнозую у Луцьку та на території Волинськох області дрібний дощ та хмарну погоду в понеділок, 10 листопада.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Так, у Луцьку, буде хмарна погода з проясненнями, невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11° тепла.

На території Волинської області буде хмарна погода з проясненням. Невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла.

