На Волині судили чоловіка, який напав на поліцію з ножем





Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду, пишуть



Правоохоронці проводили обшук у домоволодінні, аби знайти чоловіка, який переховувався від суду. Один із поліцейських виявив Руслана Б. у приміщенні літньої кухні – той ховався в тумбочці під умивальником.



Чоловік став чинити опір затриманню: взяв кухонний ніж і спричинив потерпілому різану рану на руці.



Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 345 КК України (заподіяння працівнику правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень).



На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Вважав, що поліцейські хочуть його затримати і доправити до ТЦК. Його знайшли і намагалися витягнути з тумбочки, тому схопився за ніж.



Суд призначив Руслану Б. рік позбавлення волі, який замінив роком іспитового строку. Також він заплатить потерпілому 10 тисяч гривень моральної шкоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянин отримав іспитовий строк за те, що порізав ножем поліцейського, який хотів його затримати.Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду, пишуть Волинські новини Правоохоронці проводили обшук у домоволодінні, аби знайти чоловіка, який переховувався від суду. Один із поліцейських виявиву приміщенні літньої кухні – той ховався в тумбочці під умивальником.Чоловік став чинити опір затриманню: взяв кухонний ніж і спричинив потерпілому різану рану на руці.Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 345 КК України (заподіяння працівнику правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень).На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Вважав, що поліцейські хочуть його затримати і доправити до ТЦК. Його знайшли і намагалися витягнути з тумбочки, тому схопився за ніж.Суд призначив Руслану Б. рік позбавлення волі, який замінив роком іспитового строку. Також він заплатить потерпілому 10 тисяч гривень моральної шкоди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію