Біля Луцька відремонтують вулицю і витратять на це мільйони гривень





Про це стало відомо з сайту закупівель, - інформує



"Поточний ремонт вулиці Якова Гальчевського в с. Струмівка. Луцького району Волинської області (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)", - йдеться в описі закупівлі.



Очікувана вартість - 2 350 428 гривень.

