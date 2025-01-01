Біля Луцька відремонтують вулицю і витратять на це мільйони гривень
Сьогодні, 21:15
У селі Струмівка планують відремонтувати вулицю Якова Гальчевського і витратити на це понад 2 мільйони гривень.
Про це стало відомо з сайту закупівель, - інформує ВолиньUA.
"Поточний ремонт вулиці Якова Гальчевського в с. Струмівка. Луцького району Волинської області (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)", - йдеться в описі закупівлі.
Очікувана вартість - 2 350 428 гривень.
