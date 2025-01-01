Біля Луцька відремонтують вулицю і витратять на це мільйони гривень

Біля Луцька відремонтують вулицю і витратять на це мільйони гривень
У селі Струмівка планують відремонтувати вулицю Якова Гальчевського і витратити на це понад 2 мільйони гривень.

Про це стало відомо з сайту закупівель, - інформує ВолиньUA.

"Поточний ремонт вулиці Якова Гальчевського в с. Струмівка. Луцького району Волинської області (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)", - йдеться в описі закупівлі.

Очікувана вартість - 2 350 428 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вулиця, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомий Tik-Tok блогер Максим Тимощук загинув під час виконання бойових завдань
Сьогодні, 22:12
Біля Луцька відремонтують вулицю і витратять на це мільйони гривень
Сьогодні, 21:15
На Волині судили чоловіка, який напав на поліцію з ножем
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 10 листопада
Сьогодні, 20:00
Скільки військовослужбовців на Волині отримують пенсію по інвалідності
Сьогодні, 19:33
Медіа
відео
1/8