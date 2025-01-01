Зеленський вдарив новими санкціями: хто потрапив у список

Володимир Зеленський у неділю, 9 листопада, запровадив нові санкції проти Росії та представників путінського режиму.



Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає



За словами Зеленського, санкції запроваджено проти осіб, які працюють в урядових структурах Путіна та причетні до грабунку на тимчасово окупованих територіях України. Серед них — один із путінських «гаманців», функціонер російської військової розвідки та один із колаборантів.



До нового санкційного списку України потрапили:



Олександр Бугайов — перший заступник міністра просвіти РФ.



Кирило Дмитрієв — посланець Путіна на переговорах із США, який поширює пропаганду й займається залученням російських інвестицій у ключові галузі економіки іноземних держав



Олександр Зорін — генерал, представник Росії у переговорній групі.



Олексій Комков — голова 5-ї служби ФСБ



Оксана Лут — міністр сільського господарства РФ.



Андрій Омельчук — заступник міністра науки.



Олександр Тупицький — ексголова Конституційного суду України.



«Починаємо також і роботу щодо російських видавництв, які працюють на виправдання агресії та поширення російської пропаганди у світі. Все в Росії, що орієнтоване на війну, має бути заблоковано», — додав президент.

