Зеленський вдарив новими санкціями: хто потрапив у список

Президент Володимир Зеленський у неділю, 9 листопада, запровадив нові санкції проти Росії та представників путінського режиму.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає ТСН.

За словами Зеленського, санкції запроваджено проти осіб, які працюють в урядових структурах Путіна та причетні до грабунку на тимчасово окупованих територіях України. Серед них — один із путінських «гаманців», функціонер російської військової розвідки та один із колаборантів.

До нового санкційного списку України потрапили:

Олександр Бугайов — перший заступник міністра просвіти РФ.

Кирило Дмитрієв — посланець Путіна на переговорах із США, який поширює пропаганду й займається залученням російських інвестицій у ключові галузі економіки іноземних держав

Олександр Зорін — генерал, представник Росії у переговорній групі.

Олексій Комков — голова 5-ї служби ФСБ

Оксана Лут — міністр сільського господарства РФ.

Андрій Омельчук — заступник міністра науки.

Олександр Тупицький — ексголова Конституційного суду України.

«Починаємо також і роботу щодо російських видавництв, які працюють на виправдання агресії та поширення російської пропаганди у світі. Все в Росії, що орієнтоване на війну, має бути заблоковано», — додав президент.

