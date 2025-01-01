Прогноз магнітних бур на 10 листопада: якою буде сонячна активність

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.У понеділок, 10 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 5,7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я та самопочуття людини.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.