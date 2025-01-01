Курс валют на 10 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 листопада. Долар втратив 11 коп. Євро зменшилося на 2 коп. Польський злотий додав 1 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,97 (-11 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,50 (-2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,41 (+1 коп.)
