Курс валют на 10 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку.



Курс долара

1 долар США — 41,97 (-11 коп.)



Курс євро

1 євро — 48,50 (-2 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,41 (+1 коп.)

