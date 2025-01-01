Посадіть цей багаторічник у листопаді — і він цвістиме без упину від весни до глибокої осені
Сьогодні, 05:17
Листопад — це прекрасний час для садіння витривалих рослин, які без проблем переживають морози та радують пишним цвітінням вже наступного року. Одним із таких справжніх довгожителів є левкантемела пізня, яку ще називають осінньою ромашкою. Ця рослина — справжня знахідка для сучасних садівників. Вона поєднує невибагливість, морозостійкість і надзвичайну декоративність. Левкантемела утворює розлогі кущі до 1,2 метра заввишки, густо всипані великими білими квітами з яскраво-жовтими серединками, передає ТСН.
Чому варто посадити левкантемелу саме восени
Осіннє садіння допомагає рослині добре вкоренитися до зими. Навесні левкантемела одразу рушає в ріст і починає цвісти вже у травні. Її головна перевага — тривале цвітіння, яке триває з весни до глибокої осені, навіть після перших заморозків.
Окрім того, цей багаторічник:
не боїться низької температури до -30°C;
росте практично на будь-якому ґрунті;
не потребує складного догляду та частих підживлень;
легко розмножується поділом куща чи насінням.
Як правильно садити левкантемелу пізню
Вибирайте сонячну ділянку. Осіння ромашка любить багато світла, тоді цвітіння буде рясним.
Ґрунт має бути легким і дренованим. У важкому ґрунті можна додати трохи піску або компосту.
Садіть восени — у листопаді, за 1-2 тижні до настання сильних морозів.
Після садіння замульчуйте землю навколо куща сухим листям або торфом.
Догляд і секрети тривалого цвітіння
Щоб левкантемела тішила вас цвітінням до самої осені, достатньо кілька разів за сезон підживити її універсальним мінеральним добривом. Видаляйте зів’ялі квіти — і кущ постійно утворюватиме нові бутони.
Восени, коли цвітіння закінчується, пагони зрізають до основи. На зиму рослину можна замульчувати, хоча навіть без укриття вона чудово переносить холод.
