20 років квасять капусту: рецепт від мами та доньки з Волині

20 років квасять капусту: рецепт від мами та доньки з Волині
Євгенії Пілярській 72 роки. Вона живе у Ківерцях, проте щороку приїжджає у село Веснянка Луцького району до доньки, аби допомогти їй квасити капусту у столітній діжці, яка залишилась у спадок від мами.

Родинним рецептом квашеної капусти Євгенія Пілярська та її донька Тамара Бондар поділилися з Суспільним.

Євгенія Пілярська каже, що раніше капусту кришив її чоловік — то була його зона відповідальності, 20 років тому він помер, за справу взялась господиня.

Для квашення використовують і капусту, і моркву, і кріп, вирощені власноруч. Найліпше, каже Євгенія, любить сорт капусти "Білосніжка", вона найкраще підходить для квашення — біла, не тверда, добре зберігається.

"Заносимо капусту і будемо очищати для засолювання. Треба також начистити моркву, щоб наша капуста була дуже смачненька. Мала гарний колір. Мама чистить капусту, вона мені завжди допомагає. І кришити, то завжди мама кришить на шатківниці, а я вже їй допомагаю", — каже донька Тамара Бондар.

Капусту спочатку промивають і починають шаткувати. У родині це роблять в старовинній діжці, якій сто років і на шатківниці, якій вже 50 років.

"Діжку бережемо, зберігаємо у вологому місці, щоб не розсипалась. Ось так вперли і шаткуємо…Треба ще взяти, щоб придушити її зверху. Воно не важко кришити, але руки болять", — каже Євгенія Пілярська.

Тамара Бондар уважно спостерігає за роботою мами та допомагає за потреби. Каже, що внуки дуже люблять пиріжки з квашеної капусти та салати, адже в ній багато вітамінів.

"Скажу рецепт для всіх з квашеної капусти, здушили, мити не треба, щоб була кисленька, туди покришити цибульки, олії, вимішати і їсти", — каже Тамара Бондар.

Солі до капусти господині додають на око, а кріп — обов'язково сушений, тоді ліпше зберігається смак і запах.

"Кладемо дощичку і камінь. Кілька днів буде стояти. Постоїть кілька днів і заберемо у банки. У нас є 10 банок. З цієї бочки буде 4 банки", — каже Тамара Бондар.

Зі слів Євгенії Пілярської, колись квасили багато капусти — 100 літрову бочку, клали капусту, яблука, нині господині кришать 40 літрів і всім вистачає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: капуста, квашення, рецепт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ми не ризикуватимемо третьою світовою заради України». Столтенберг розповів, як відмовив Зеленському закрити небо
Сьогодні, 09:15
20 років квасять капусту: рецепт від мами та доньки з Волині
Сьогодні, 08:20
Готуйте гаманці: українців попередили про різке зростання цін на продукти
Сьогодні, 07:15
Посадіть цей багаторічник у листопаді — і він цвістиме без упину від весни до глибокої осені
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 10 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Медіа
відео
1/8