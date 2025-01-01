20 років квасять капусту: рецепт від мами та доньки з Волині

Євгенії Пілярській 72 роки. Вона живе у Ківерцях, проте щороку приїжджає у село Веснянка Луцького району до доньки, аби допомогти їй квасити капусту у столітній діжці, яка залишилась у спадок від мами.



Родинним рецептом квашеної капусти Євгенія Пілярська та її донька Тамара Бондар поділилися з



Євгенія Пілярська каже, що раніше капусту кришив її чоловік — то була його зона відповідальності, 20 років тому він помер, за справу взялась господиня.



Для квашення використовують і капусту, і моркву, і кріп, вирощені власноруч. Найліпше, каже Євгенія, любить сорт капусти "Білосніжка", вона найкраще підходить для квашення — біла, не тверда, добре зберігається.



"Заносимо капусту і будемо очищати для засолювання. Треба також начистити моркву, щоб наша капуста була дуже смачненька. Мала гарний колір. Мама чистить капусту, вона мені завжди допомагає. І кришити, то завжди мама кришить на шатківниці, а я вже їй допомагаю", — каже донька Тамара Бондар.



Капусту спочатку промивають і починають шаткувати. У родині це роблять в старовинній діжці, якій сто років і на шатківниці, якій вже 50 років.



"Діжку бережемо, зберігаємо у вологому місці, щоб не розсипалась. Ось так вперли і шаткуємо…Треба ще взяти, щоб придушити її зверху. Воно не важко кришити, але руки болять", — каже Євгенія Пілярська.



Тамара Бондар уважно спостерігає за роботою мами та допомагає за потреби. Каже, що внуки дуже люблять пиріжки з квашеної капусти та салати, адже в ній багато вітамінів.



"Скажу рецепт для всіх з квашеної капусти, здушили, мити не треба, щоб була кисленька, туди покришити цибульки, олії, вимішати і їсти", — каже Тамара Бондар.



Солі до капусти господині додають на око, а кріп — обов'язково сушений, тоді ліпше зберігається смак і запах.



"Кладемо дощичку і камінь. Кілька днів буде стояти. Постоїть кілька днів і заберемо у банки. У нас є 10 банок. З цієї бочки буде 4 банки", — каже Тамара Бондар.



Зі слів Євгенії Пілярської, колись квасили багато капусти — 100 літрову бочку, клали капусту, яблука, нині господині кришать 40 літрів і всім вистачає.

