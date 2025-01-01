Готуйте гаманці: українців попередили про різке зростання цін на продукти





Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів виданню



Експерт зазначив, що суттєвіше ціни на продукти почнуть зростати вже в грудні.



«Грудень місяць — це період підготовки українців до Різдва. У нас з вами традиційно перед святами ростуть ціни. Основною причиною зростання цін в грудні місяці буде не стільки вартість зберігання, скільки збільшення попиту перед святами на продуктовий кошик», — сказав він.



Пендзин додав, що використання генераторів для зберігання продукції дасть додаткове зростання вартості продовольчих товарів в листопаді в межах 1,5%.



«Ціни зростатимуть в силу збільшення витрат на зберігання. Будуть блекаути, будуть переходити на генератори — відповідно, буде дорожче. Це буде давати якісь 1,5% зростання цін», — додав він.

