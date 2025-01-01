10 листопада на Волині: гортаючи календар

Особисте свято 10 листопада відзначає керівник апарату Ковельської районної державної адміністрації(на фото).Інтернет-видання ВолиньPost вітає іменинника із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині!10 листопада іменини святкують Борис, Георгій, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Ганна, Ольга.10 листопада в світі відзначається Міжнародний день вишивальниць. Його започаткували в 2013 році.Також сьогодні святкують День кіберпсихології – науки, яка вивчає вплив сучасних технологій на людину, встановлює залежності між користувачами та пристроями.А ще весь світ 10 листопада святкує Міжнародний день бухгалтерії та Всесвітній день молоді.