10 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Особисте свято 10 листопада відзначає керівник апарату Ковельської районної державної адміністрації Степан Топольський(на фото).
Інтернет-видання ВолиньPost вітає іменинника із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині!
10 листопада іменини святкують Борис, Георгій, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Ганна, Ольга.
10 листопада в світі відзначається Міжнародний день вишивальниць. Його започаткували в 2013 році.
Також сьогодні святкують День кіберпсихології – науки, яка вивчає вплив сучасних технологій на людину, встановлює залежності між користувачами та пристроями.
А ще весь світ 10 листопада святкує Міжнародний день бухгалтерії та Всесвітній день молоді.
