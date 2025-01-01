Скільки військовослужбовців на Волині отримують пенсію по інвалідності

Станом на початок листопада 2025 року на Волині 18 700 громадян отримують пенсії як військовослужбовці. З них: 3600 мешканців — одержують пенсію по інвалідності, 7100 волинян — у разі втрати годувальника, 8000 ветеранів — за вислугою років.Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на повідомлення у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області.За їх даними, середній розмір пенсії по інвалідності у військовослужбовців відповідно до Закону № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" становить 14 тисяч 200 гривень.Який розмір пенсій для військових з інвалідністюПенсії по інвалідності військовослужбовцям та громадянам, які мають право на пенсію за цим Законом призначаються:1) громадянам з інвалідністю внаслідок війни I групи — 100 відсотків, II групи — 80 відсотків, III групи — 60 відсотків від їхнього заробітку;2) іншим громадянам з інвалідністю I групи — 70 відсотків, II групи — 60 відсотків, III групи — 40 відсотків від їхнього заробітку.Мінімальні розміри пенсій по інвалідності, згідно зі статтею 22 Закону № 2262, встановлюються:громадянам з інвалідністю внаслідок війни з-поміж рекрутів, солдатів і матросів строкової служби I групи — у розмірі 5025 гривень, II групи — 4610 гривень, III групи — 4396 гривень;іншим громадянам з інвалідністю з-поміж рекрутів, солдатів і матросів строкової служби I групи — у розмірі 4605 гривень, II групи — 4396 гривень, III групи — 4186 гривень;громадянам з інвалідністю з-поміж старших солдатів, старших матросів, сержантського і старшинського складу строкової служби — розміром 110 відсотків,з-поміж військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського і старшинського складу, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб молодшого складу Національної поліції, Служби судової охорони, осіб молодшого начальницького і рядового складу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України — 120 відсотків,з-поміж громадян офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб середнього і вищого складу Національної поліції, Служби судової охорони, осіб середнього, старшого та вищого начальницького складу Державного бюро розслідувань — 130 відсотків відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для осіб з інвалідністю з-поміж рекрутів, солдатів і матросів строкової служби.Тобто, пенсія, яку отримують ветерани з інвалідністю, залежить від звання, посади та вислуги років. Кожному військовослужбовцю розраховують її індивідуально, наголошують у Пенсійному фонді Волині.Коли призначається пенсія військовослужбовцю по інвалідностіПенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються в разі, якщо інвалідність наступила в період проходження ними служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником, якщо полон чи захоплення заручником не було добровільним і людина, яка має право на пенсію.Групи й причини інвалідності, а також час її настання встановлюють медико-соціальні експертні комісії. Залежно від ступеня втрати працездатності, військовослужбовці з інвалідністю поділяються на три групи.Як оформити пенсію військовослужбовцю з інвалідністюЩоб оформити військовослужбовцю пенсію по інвалідності, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою та пакетом документів, що підтверджують статус людини з інвалідністю внаслідок війни та наявності страхового стажу. Подати документи можна особисто, поштою, через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду України або через застосунок Дія. Пенсії призначають і виплачують після звільнення зі служби.Станом на 1 листопада 2025 року на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду у Волинській області загалом перебуває 257,4 тисячі пенсіонерів.