Деякі волиняни зможуть отримати підвищення пенсії





Про це пише



Вони нараховуються залежно від віку та умов отримання пенсії.



Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли зазначеного віку (70, 75 чи 80 років) встановлюється і виплачується з дати досягнення зазначеного віку, незалежно від виду пенсії; закону, відповідно до якого призначена пенсія; тривалості страхового стажу та факту роботи, – йдеться у повідомленні ПФУ.



Відповідно розмір надбавки визначається віком отримувача:



від 70 до 74 років – 300 гривень щомісяця;

від 75 до 79 років – 456 гривень щомісяця;

від 80 років й старше – 570 гривень щомісяця.



Як нараховується надбавка за вік?



Як пояснили у "Дії", вікова надбавка нараховується з дати досягнення відповідного віку, незалежно від виду пенсії, тривалості страхового стажу та факту роботи.



Тобто, після досягнення певного віку пенсійна виплата автоматично зростає, і це дозволяє отримувати додаткові кошти щомісяця, підвищуючи загальний рівень фінансової підтримки літніх українців.



Важливо! Право на щомісячну доплату мають ті, у кого загальна пенсійна виплата не перевищує 10 340,35 гривні.



Які ще доплати є для пенсіонерів?

Працюючі пенсіонери в Україні можуть отримувати додаткові виплати під час щорічної індексації пенсії.



Самотні пенсіонери старше 80 років, які потребують постійного догляду, мають право на надбавку до пенсії приблизно в 1 000 гривень за умови наявності медичного підтвердження.



Також пенсіонери, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, можуть щомісяця отримувати доплату у розмірі 150 гривень на кожну дитину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Деякі українські пенсіонери щомісяця можуть отримувати додаткові виплати до своєї пенсії. Це автоматичні надбавки, які не потребують окремих заяв чи звернень до Пенсійного фонду.Про це пише 24 Канал Вони нараховуються залежно від віку та умов отримання пенсії.Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли зазначеного віку (70, 75 чи 80 років) встановлюється і виплачується з дати досягнення зазначеного віку, незалежно від виду пенсії; закону, відповідно до якого призначена пенсія; тривалості страхового стажу та факту роботи, – йдеться у повідомленні ПФУ.Відповідно розмір надбавки визначається віком отримувача:від 70 до 74 років – 300 гривень щомісяця;від 75 до 79 років – 456 гривень щомісяця;від 80 років й старше – 570 гривень щомісяця.Як пояснили у "Дії", вікова надбавка нараховується з дати досягнення відповідного віку, незалежно від виду пенсії, тривалості страхового стажу та факту роботи.Тобто, після досягнення певного віку пенсійна виплата автоматично зростає, і це дозволяє отримувати додаткові кошти щомісяця, підвищуючи загальний рівень фінансової підтримки літніх українців.Важливо! Право на щомісячну доплату мають ті, у кого загальна пенсійна виплата не перевищує 10 340,35 гривні.Працюючі пенсіонери в Україні можуть отримувати додаткові виплати під час щорічної індексації пенсії.Самотні пенсіонери старше 80 років, які потребують постійного догляду, мають право на надбавку до пенсії приблизно в 1 000 гривень за умови наявності медичного підтвердження.Також пенсіонери, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, можуть щомісяця отримувати доплату у розмірі 150 гривень на кожну дитину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію