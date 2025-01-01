У медзакладі помер прикордонник з Волині Володимир Кравчук

8 листопада 2025 року помер у медичному закладі майстер-сержант Державної прикордонної служби України уродженець міста Ківерці Кравчук Володимир Володимирович.Про це повідомляють у Ківерцівській міській раді.Народився Володимир Кравчук 14 липня 1983 року у місті Ківерці. Навчався у першій міській школі. Фахову освіту здобув у Луцькому національному технічному університеті. Був одружений, виховував двох синів. Понад двадцять років свого життя присвятив служінню Батьківщині. Брав участь в операціях Об’єднаних сил на Луганщині у 2019-2021 роках, гідно виконував військовий обов’язок із захисту суверенітету та державної цілісності України."Його життя – це приклад любові до України, відданості родині та честі українського воїна. У 2024 році знятий з військового обліку за станом здоров’я. Поховають майстер-сержанта ДПСУ Кравчука Володимира Володимировича на міському кладовищі", - йдеться у дописі на сторінці міської ради.Скорботний кортеж із тілом учасника бойових дій Кравчука Володимира Володимировича у Ківерцях зустрічатимуть орієнтовно о 10:30 год на перехресті вулиць Пилипа Орлика та Луцької (молитва).Далі траурна процесія пройде маршрутом: вул. Луцька-Костюшка-Княгині Ольги-Соборності-Грушевського-Луцька-Романа Шухевича-Залізнична-Літописна-Київська (гімназія № 1- дзвоник пам’яті)-Ковельська-Незалежності (заупокійне богослужіння у рідній домівці – Незалежності, 34/12).Далі скорботна піша хода: вул. Незалежності-Шевченка (собор Покрову Пресвятої Богородиці – заупокійне богослужіння).Піша хода: вул. Шевченка – БК ім. М.П. Ковальова (Хвилина мовчання «Плине кача»)-Шевченка-озеро «Молодіжне» (посадка на транспорт)- міське кладовище (сектор №5).Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного захисника.