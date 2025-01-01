За добу на Волині загасили дві пожежі. ФОТО





Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.



8 листопада о 03:16 у селі Нуйно Сошичненської територіальної громади Камінь-Каширського району виникла пожежа дошок на відкритій території.



Пожежу ліквідовано силами 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Каменя-Каширського та місцевої пожежної команди села Сошично.

Рятувальники локалізували займання о 03:49, а ліквідували о 04:43. Потерпілих немає.



Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



О 18:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у селі Кримне Дубечненської територіальної громади Ковельського району виникла пожежа в господарській споруді.



До ліквідації залучалися рятувальники 16-го державного пожежно-рятувального поста селища Стара Вижівка, а також місцеві пожежні команди сіл Кримне та Любохини.



Займання локалізовано о 19:27, ліквідовано о 20:16. Потерпілих немає. Ймовірна причина пожежі — недолік конструкцій нагрівальних печей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники ліквідували дві пожежі протягом минулої добиПро це йдеться на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.8 листопада о 03:16 у селі Нуйно Сошичненської територіальної громади Камінь-Каширського району виникла пожежа дошок на відкритій території.Пожежу ліквідовано силами 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Каменя-Каширського та місцевої пожежної команди села Сошично.Рятувальники локалізували займання о 03:49, а ліквідували о 04:43. Потерпілих немає.Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.О 18:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у селі Кримне Дубечненської територіальної громади Ковельського району виникла пожежа в господарській споруді.До ліквідації залучалися рятувальники 16-го державного пожежно-рятувального поста селища Стара Вижівка, а також місцеві пожежні команди сіл Кримне та Любохини.Займання локалізовано о 19:27, ліквідовано о 20:16. Потерпілих немає. Ймовірна причина пожежі — недолік конструкцій нагрівальних печей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію