За добу на Волині загасили дві пожежі. ФОТО

На Волині рятувальники ліквідували дві пожежі протягом минулої доби

Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

8 листопада о 03:16 у селі Нуйно Сошичненської територіальної громади Камінь-Каширського району виникла пожежа дошок на відкритій території.

Пожежу ліквідовано силами 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Каменя-Каширського та місцевої пожежної команди села Сошично.
Рятувальники локалізували займання о 03:49, а ліквідували о 04:43. Потерпілих немає.

Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

О 18:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у селі Кримне Дубечненської територіальної громади Ковельського району виникла пожежа в господарській споруді.

До ліквідації залучалися рятувальники 16-го державного пожежно-рятувального поста селища Стара Вижівка, а також місцеві пожежні команди сіл Кримне та Любохини.

Займання локалізовано о 19:27, ліквідовано о 20:16. Потерпілих немає. Ймовірна причина пожежі — недолік конструкцій нагрівальних печей.


