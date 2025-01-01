Понад рік вважали зникли безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Миколи Загоровця
Сьогодні, 10:55
Рожищенська громада знову в жалобі - надійшло підтвердження про загибель воїна-краянина, який понад рік вваважвся зниклим безвісти.
Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.
"У бою за Україну віддав життя житель села Незвір Микола Миколайович Загоровець, 1988 року народження. Воїн загинув торік 26 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Храпівщина на Сумщині", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.
У Рожищенській громаді оголошено дні жалоби – 9, 10 та 11 листопада.
Про дату та час поховання повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.
"У бою за Україну віддав життя житель села Незвір Микола Миколайович Загоровець, 1988 року народження. Воїн загинув торік 26 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Храпівщина на Сумщині", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.
У Рожищенській громаді оголошено дні жалоби – 9, 10 та 11 листопада.
Про дату та час поховання повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка отримала 1 000 000 гривень на навчання за кордоном
Сьогодні, 11:39
Понад рік вважали зникли безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Миколи Загоровця
Сьогодні, 10:55
У Луцьку посадять 60 катальп уздовж вулиці
Сьогодні, 10:32
За минулу добу українські воїни знищили 970 окупантів, 19 артсистем, 85 одиниць автотехніки
Сьогодні, 09:46