Понад рік вважали зникли безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Миколи Загоровця

Рожищенська громада знову в жалобі - надійшло підтвердження про загибель воїна-краянина, який понад рік вваважвся зниклим безвісти.Про це повідомляють у Рожищенській міській раді."У бою за Україну віддав життя житель села Незвір, 1988 року народження. Воїн загинув торік 26 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Храпівщина на Сумщині", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.У Рожищенській громаді оголошено дні жалоби – 9, 10 та 11 листопада.Про дату та час поховання повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.