У Луцьку посадять 60 катальп уздовж вулиці





Про це у коментарі власкору Оксана Лисак.



Чиновниця наголосила, що відомству мають виділити 500 тисяч гривень додаткових коштів на програму озеленення. Зараз готуються відповідні угоди на закупівлю.



"Плануємо посадити близько 60 катальп уздовж вулиці Дубнівської від "Луцькводоканалу" до кільця біля Підгаєць", - зазначила вона.

Також Оксана Лисак повідомила про озеленення території поруч з нещодавно відкритим Центром сім'ї по вулиці Кравчука, 19 Г.

