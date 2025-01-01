За минулу добу українські воїни знищили 970 окупантів, 19 артсистем, 85 одиниць автотехніки

За минулу добу українські воїни знищили 970 окупантів, 19 артсистем, 85 одиниць автотехніки
Українські воїни щодня завдають втрат російським окупантам. Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів, 5 танків, 19 артсистем.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 151 070 (+970) осіб
танків – 11 335 (+5) од.
бойових броньованих машин – 23 545 (+1) од.
артилерійських систем – 34 340 (+19) од.
РСЗВ – 1 538 (+0) од.
засоби ППО – 1 239 (+0) од.
літаків – 428 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 368 (+440) од.
крилаті ракети – 3 926 (+8) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 66 880 (+85) од.
спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.
Дані уточнюються.

Теги: Україна, втрати окупантів, війна
