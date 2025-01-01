За минулу добу українські воїни знищили 970 окупантів, 19 артсистем, 85 одиниць автотехніки





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 151 070 (+970) осіб

танків – 11 335 (+5) од.

бойових броньованих машин – 23 545 (+1) од.

артилерійських систем – 34 340 (+19) од.

РСЗВ – 1 538 (+0) од.

засоби ППО – 1 239 (+0) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 368 (+440) од.

крилаті ракети – 3 926 (+8) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 66 880 (+85) од.

спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.

Дані уточнюються.

