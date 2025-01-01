За минулу добу українські воїни знищили 970 окупантів, 19 артсистем, 85 одиниць автотехніки
Сьогодні, 09:46
Українські воїни щодня завдають втрат російським окупантам. Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів, 5 танків, 19 артсистем.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 151 070 (+970) осіб
танків – 11 335 (+5) од.
бойових броньованих машин – 23 545 (+1) од.
артилерійських систем – 34 340 (+19) од.
РСЗВ – 1 538 (+0) од.
засоби ППО – 1 239 (+0) од.
літаків – 428 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 368 (+440) од.
крилаті ракети – 3 926 (+8) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 66 880 (+85) од.
спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.
Дані уточнюються.
За минулу добу українські воїни знищили 970 окупантів, 19 артсистем, 85 одиниць автотехніки
Сьогодні, 09:46
