На Волинь після трьох років полону повертається воїн Віталій Глєбов
Сьогодні, 09:00
На малу Батьківщину з ворожого полону повертається волинський воїн Віталій Глєбов.
Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.
"Запрошуємо зустріти нашого захисника, який три роки перебував у полоні і нарешті повертається додому. Йому дуже важлива наша підтримка!" - йдеться у дописі.
Зустріч воїна відбудетьс 9 листопада, орієнтовно о 10:00– 10:30 у селі селі Рудня на вулиці Центральна, 33.
"Приходь, щоб разом сказати «Дякую!», - йдеться у повідомленні.
