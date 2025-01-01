На Волинь після трьох років полону повертається воїн Віталій Глєбов

На малу Батьківщину з ворожого полону повертається волинський воїн Віталій Глєбов.Про це повідомляють у Рожищенській міській раді."Запрошуємо зустріти нашого захисника, який три роки перебував у полоні і нарешті повертається додому. Йому дуже важлива наша підтримка!" - йдеться у дописі.Зустріч воїна відбудетьс 9 листопада, орієнтовно о 10:00– 10:30 у селі селі Рудня на вулиці Центральна, 33."Приходь, щоб разом сказати «Дякую!», - йдеться у повідомленні.