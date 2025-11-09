ЗМІ повідомили про ймовірне ураження ТЕЦ у Воронежі





Про це повідомляє



Протягом ночі мешканці Воронежа повідомляти про серію вибухів у місті. Губернатор області алєксандр гусєв оголошував про ракетну небезпеку, а в місцевих чатах з'явилися повідомлення про пожежу на теплоелектроцентралі.



Момент атаки потрапив на відео очевидця, яке оприлюднив український проєкт Exilenova+.







Журналісти Astra провели геолокацію кадрів і встановили, що місце зйомки розташоване приблизно за 1,3 кілометра від Воронезької ТЕЦ-1. Згідно з їхнім аналізом, саме ця станція ймовірно стала ціллю удару.



Воронезька ТЕЦ-1 належить акціонерному товариству "РИР Энерго". Згідно з даними з відкритих джерел, встановлена електрична потужність станції становить 378,3 мегавата, теплова – 1389,3 гігакалорії на годину. На підприємстві працює близько 430 осіб.



Це найбільший постачальник теплової енергії у Воронежі – ТЕЦ забезпечує теплом чотири райони міста та понад тисячу підприємств.



На момент публікації місцева влада не підтвердила факт атаки чи пошкодження енергетичного об'єкта.



В міноборони рф заявили, що за ніч російська ППО нібито збила 43 БпЛА над територією Брянської області, 1 над Ростовською.



У своєму зведенні російське відомство не згадало ракетну атаку на Воронезьку ТЕЦ. Про наслідки атаки на момент публікації невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 9 листопада в російському Воронежі пролунали вибухи, після яких російські медіа повідомили про ймовірне ураження ракетами Воронезької ТЕЦ-1.Про це повідомляє "Українська правда" , посилаючись на російське видання Astra.Протягом ночі мешканці Воронежа повідомляти про серію вибухів у місті. Губернатор області алєксандр гусєв оголошував про ракетну небезпеку, а в місцевих чатах з'явилися повідомлення про пожежу на теплоелектроцентралі.Момент атаки потрапив на відео очевидця, яке оприлюднив український проєкт Exilenova+.Журналісти Astra провели геолокацію кадрів і встановили, що місце зйомки розташоване приблизно за 1,3 кілометра від Воронезької ТЕЦ-1. Згідно з їхнім аналізом, саме ця станція ймовірно стала ціллю удару.Воронезька ТЕЦ-1 належить акціонерному товариству "РИР Энерго". Згідно з даними з відкритих джерел, встановлена електрична потужність станції становить 378,3 мегавата, теплова – 1389,3 гігакалорії на годину. На підприємстві працює близько 430 осіб.Це найбільший постачальник теплової енергії у Воронежі – ТЕЦ забезпечує теплом чотири райони міста та понад тисячу підприємств.На момент публікації місцева влада не підтвердила факт атаки чи пошкодження енергетичного об'єкта.В міноборони рф заявили, що за ніч російська ППО нібито збила 43 БпЛА над територією Брянської області, 1 над Ростовською.У своєму зведенні російське відомство не згадало ракетну атаку на Воронезьку ТЕЦ. Про наслідки атаки на момент публікації невідомо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію