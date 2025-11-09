ЗМІ повідомили про ймовірне ураження ТЕЦ у Воронежі

У ніч на 9 листопада в російському Воронежі пролунали вибухи, після яких російські медіа повідомили про ймовірне ураження ракетами Воронезької ТЕЦ-1.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на російське видання Astra.

Протягом ночі мешканці Воронежа повідомляти про серію вибухів у місті. Губернатор області алєксандр гусєв оголошував про ракетну небезпеку, а в місцевих чатах з'явилися повідомлення про пожежу на теплоелектроцентралі.

Момент атаки потрапив на відео очевидця, яке оприлюднив український проєкт Exilenova+.



Журналісти Astra провели геолокацію кадрів і встановили, що місце зйомки розташоване приблизно за 1,3 кілометра від Воронезької ТЕЦ-1. Згідно з їхнім аналізом, саме ця станція ймовірно стала ціллю удару.

Воронезька ТЕЦ-1 належить акціонерному товариству "РИР Энерго". Згідно з даними з відкритих джерел, встановлена електрична потужність станції становить 378,3 мегавата, теплова – 1389,3 гігакалорії на годину. На підприємстві працює близько 430 осіб.

Це найбільший постачальник теплової енергії у Воронежі – ТЕЦ забезпечує теплом чотири райони міста та понад тисячу підприємств.

На момент публікації місцева влада не підтвердила факт атаки чи пошкодження енергетичного об'єкта.

В міноборони рф заявили, що за ніч російська ППО нібито збила 43 БпЛА над територією Брянської області, 1 над Ростовською.

У своєму зведенні російське відомство не згадало ракетну атаку на Воронезьку ТЕЦ. Про наслідки атаки на момент публікації невідомо.

