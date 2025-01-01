В Україні різко змінилися ціни на помідори
Сьогодні, 07:15
В Україні знову подешевшали тепличні помідори — попри скорочення їхньої пропозиції. Фермери знижують ціни через різке падіння попиту.
Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.
Останніми тижнями подорожчання томатів призвело до уповільнення продажів і накопичення великих запасів овочів на складах, які швидко втрачають якість. Нині основні обсяги тепличних помідорів реалізують по 70–80 грн за кілограм, що приблизно на 13% менше, ніж наприкінці минулого тижня.
Виробники зазначають, що збирають залишкові партії врожаю, якість яких уже нижча за середню. Частина тепличних комбінатів завершує сезон і проводить «зачистку» теплиць. Поточні ціни фактично відповідають рівню аналогічного періоду минулого року, однак фермери не виключають подальшого здешевлення.
Якщо попит не зросте, продавці будуть змушені знову знижувати ціни, аби уникнути переповнення складів нереалізованою продукцією.
Нагадаємо, в Україні знизилися відпускні ціни на огірки. На сьогодні діапазон оптових цін варіюється в межах 80-105 грн/кг ($1,90-2,50/кг).
