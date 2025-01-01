Коли немає світла: чим можна замінити свічки в оселі

Щоденно українці залишаються без електроенергії через планові знеструмлення. Аби не сидіти у темряві, найчастіше запалюють свічки, пише ТСН.

Які є альтернативні способи освітити приміщення, коли під руками немає свічки — читайте нижче.

Для освітлення приміщень за відсутності електроенергії можна використовувати:

Світлодіодні стрічки — працюють від постійного струму і підключаються до джерела струму з постійною напругою величиною зазвичай 12 В рідше 24 В і 5 В, а також може працювати від батарейок.

Гірлянди на батарейках — забезпечують освітлення до 2–3 днів. В середньому від недорогих батарейок світлодіоди горять 24 години яскраво, потім яскравість буде знижуватися поступово.

Світлодіодні ліхтарі — дуже компактні і максимально економно витрачають електроенергію з акумулятора або батарейки

Гасові лампи — такі лампи називаються «туристичні»

Генератори — навіть найпростіша модель дозволить забезпечити роботу кількох лампочок чи побутових приладів

