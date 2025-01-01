Магнітні бурі: прогноз на 9 листопада
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Сонячна активність продовжує залишатися високою через два потужні сонячні спалахи класу X — X1.8, які спричинили викиди корональної маси. Тож у неділю, 9 листопада, очікується потужна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яка буде відчутною для метеозалежних людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Сонячна активність продовжує залишатися високою через два потужні сонячні спалахи класу X — X1.8, які спричинили викиди корональної маси. Тож у неділю, 9 листопада, очікується потужна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яка буде відчутною для метеозалежних людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Магнітні бурі: прогноз на 9 листопада
Сьогодні, 01:30
9 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Відключення посилюються: в "Укренерго" визначилися з графіками на 9 листопада
08 листопада, 23:19
У центральному парку в грудні запрацює ковзанка: скільки будуть коштувати її відвідини
08 листопада, 22:15
УПЦ МП продовжує судитися за Успенський собор у Володимирі
08 листопада, 21:12